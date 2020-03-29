Про це повідомляється в Instagram журналу Glamour Paris.
“З вечора п’ятниці Ейфелева вежа висвітлила слово подяки і підтримки всім, хто був мобілізований проти #coronavirus. Щовечора з 20:00 до 23:00 Ейфелева вежа буде віддавати належне всім, хто був мобілізований для боротьби з Covid-19”, – йдеться в повідомленні.
Фото: @gettyimages
- Раніше італійський дизайнер Джорджіо Армані (Giorgio Armani) викупив перші шпальти в 60 італійських газетах, щоб звернутися з вдячністю до медиків, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.