У п'ятницю ввечері, 27 березня, на Ейфелевій вежі в центрі Парижа висвітилося слово merci (дякую) в знак подяки медикам, які борються з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється в Instagram журналу Glamour Paris.

“З вечора п’ятниці Ейфелева вежа висвітлила слово подяки і підтримки всім, хто був мобілізований проти #coronavirus. Щовечора з 20:00 до 23:00 Ейфелева вежа буде віддавати належне всім, хто був мобілізований для боротьби з Covid-19”, – йдеться в повідомленні.

Фото: @gettyimages