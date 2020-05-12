Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що на цьому тижні буде названа точна дата запуску громадського транспорту в Україні.

Про це Криклій заявив в інтерв’ю #Буквам.

Раніше джерела #Букв повідомили, що сьогодні Криклій проводив нараду з перевізниками, на якій обговорювався попередній план запуску громадського транспорту в Україні.

Запускати громадський транспорт в Україні планують в кілька етапів. Так, з 22 травня можуть запустити міські та приміські перевезення в межах району, крім маршруток, а з 29 травня – автоперевезення всередині області, внутрішнє авіасполучення, запустять частину поїздів Інтерсіті + та Нічний експрес (у західному, південному, дніпровському, східному і азовському напрямках ).

Другий етап запуску може відбутися 9 червня – дозволять міжобласні та міжнародні автоперевезення, включаючи маршрутки, а з 12 червня – запуск всіх приміських поїздів.

Третій етап – після закінчення карантину – запустять міжнародні та сезонні поїзди, відновлять авіасполучення з країнами, які відкриють аеропорту.

Джерело #Букв в міністерстві сказало, що цифри неузгоджені з МОЗ і їх можуть змінити.

Міністр інфраструктури в інтерв’ю #Буквам заявив, що він щодня проводить консультації щодо запуску громадського транспорту в Україні.

“Ми щодня спілкуємося з цього приводу. Я завжди виступаю трошки з іншої позиції, ми добиваємося, щоб робота транспорту відновилася, але головний опонент у нас тут МОЗ. Ми виходимо з пропозицією про тотальний масочний режим, температурний скринінг. Обов’язкова дезінфекція та звичайно обмежена кількість місць. Ми пропонуємо прив’язуватися до кількості посадочних місць. Що говорить про це МОЗ? Що загроза не в тому, що людина їде в транспорті або переїхала в інше місце, а транспорт дозволить більше наповнити офіси, промзони, торгові центри”, – розповів Криклій.

Він вважає, що запуск міжміського, міського транспорту відбудеться не раніше 22 травня. Я думаю, що на цьому тижні буде напрацьована точна дата”, – підкреслив міністр.