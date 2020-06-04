Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Переговори у форматі відеоконференції на рівні міністрів можуть пройти вже в цю п’ятницю.

Обговорення відбудеться якщо Ірак і інші країни, які в повному обсязі не виконали існуючі скорочення поставок нафти, погодяться підтвердити свою прихильність щодо досягнутих домовленостей.

В рамках розширеного формату за участю Росії і організації країн-експортерів нафти, відомий, як ОПЕК+, були досягнуті угоди скоротити поставки на 9,7 мільйона барелів на добу (барелів на добу) в травні і червні, після того як впав попит через кризу з коронавірусом.

Саудівська Аравія і Росія, ключові гравці ОПЕК +, хочуть розширити існуючий рівень скорочень, але пропозиція нинішнього президента ОПЕК Алжиру зустрітися в четвер була відкладено на тлі розмов про недотримання деякими виробниками досягнутих угод.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далівпали на 31%