Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

“Виділити Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони розповсюдження коронавірусу 2019 nCoV на території Китайської Народної Республіки (м Ухань)“, – сказано в повідомленні.

В той же час Міністерству фінансів було видано доручення здійснити зазначені трати за рахунок резервного фонду державного бюджету, а Міністерству інфраструктури – затвердити перелік витрат для здійснення евакуації протягом тижня.

Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявляла, що українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.