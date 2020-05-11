У Кілійському районі Одеської області фермер звів рахунки з життям, втративши весь урожай через небувалу посуху в регіоні.

Про це у своєму відеозверненні повідомив глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

Напередодні в селі Шевченкове (Кілійський район Одеської області) наклав на себе руки 66-річний фермер Василь Миколайович.

За словами глави громади, на це страшне рішення фермера спонукали серйозні фінансові труднощі. Загиблий, як і багато інших фермерів брав в кредит кошти для оплати оренди землі та посівів, а в цьому році втратив весь свій врожай, і, відповідно, кошти для існування та повернення боргу.

“Він був фермером середньої руки. Його фермерське господарство обслуговувало, обробляли 150 гектарів землі, так звані паї. Ні для нікого не секрет, що в цьому році Бессарабію відвідала біда — страшна посуха. Фермерське господарство Василя Миколайовича, як і сотень інших фермерських господарств Бессарабії , втратило 100% посівів. Це колосальні фінансові втрати, оскільки підприємство брало в борг серйозний фінансовий ресурс. Вдумайтеся: тільки на паї необхідно було виділити близько 900 тисяч гривень. А врожаю немає, доходу немає. І доведені до відчаю фермери йдуть з життя”, — розповів Бойченко.

Глава ОТГ повідомив, що міськрада зверталася до представників влади з проханням виділити кошти для фінансової допомоги фермерам у зв’язку з посухою. Бойченко наголосив, що кошти на це є в державному бюджеті — аграрний фонд становить близько 4 млрд гривень.

“Це серйозні гроші, які сьогодні потрібні не як якийсь кредитний ресурс, а як фінансова компенсація втрат в зв’язку з надзвичайною ситуацією. Другий рік поспіль неврожай, а цього року — небувала посуха, поставили людей на грань відчаю”, — дододав він.

За місяць відповіді від представників влади про те, чи нададуть вони необхідну матеріальну допомогу, так і не надійшло.