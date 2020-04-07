В Окружний адмін суд Києва направили позов проти Кабміну через карантин.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про оскарження, встановленого Кабінетом Міністрів України, обмеження на переміщення осіб під час карантину.

З позовом проти Кабінету міністрів звернися адвокати Анатолій Яровий та Юрій Радзієвський з адвокатського об’єднання “Радзієвський та Яровий”. У позові йдеться, що постанова Кабміну 11 березня №211 з наступними змінами встановлює незаконні обмеження права на свободу пересування в зазначений період.

Позивачі наголошують, що постанова суперечить статті 33 Конституції України. Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

“Зокрема, позивач просить суд визнати протиправною та недійсною Постанова Кабінету Міністрів … щодо заборони з 6 по 24 квітня 2020 переміщатися групою більш ніж з двох осіб, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку та спортивні майданчики, а також перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус “, – сказано на сайті суду.

Нагадаємо, 6 квітня, Кабмін посилив карантинні заходи до 24 квітня у зв’язку з епідемією коронавіруса.