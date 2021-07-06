Про це повідомляють російські ЗМІ і керівництво Камчатського краю.
Літак виконував рейс у межах Камчатського краю — з Петропавловська-Камчатського у містечко Палана.
Літак мав приземлитися в аеропорту Палани о 15:05 за місцевим часом, але незадовго до цього з ним зник зв’язок. У Росавіації повідомили, що на той момент були складні погодні умови: туман і хмарність.
За уточненими даними на борту літака перебувало 28 осіб: шість членів екіпажу і 22 пасажири, з них двоє – неповнолітні.
Місцеві чиновники заявляють, що літак був технічно справний.
Наразі опублікували повний список усіх, хто знаходився на борту літака.
Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в екстрених службах, що літак міг впасти в море. За словами співрозмовника “Інтерфаксу”, біля узбережжя Камчатки в Охотському морі зафіксовано слабкий радіосигнал, який, можливо, видає радіомаяк бортових самописців Ан-26.
За фактом зникнення літака відкрили справу.
- 4 липня на півдні Філіппін розбився і загорівся літак. Чиновники заявили, що це найбільша авіаційна катастрофа в країни за останні 30 років.
- Жертвами катастрофи літака, на борту якого знаходилися філіппінські військові, стали 45 осіб. П’ятеро осіб досі вважаються зниклими.