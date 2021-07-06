У Камчатському краї впав пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебувало 28 осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ і керівництво Камчатського краю.

Літак виконував рейс у межах Камчатського краю — з Петропавловська-Камчатського у містечко Палана.

Літак мав приземлитися в аеропорту Палани о 15:05 за місцевим часом, але незадовго до цього з ним зник зв’язок. У Росавіації повідомили, що на той момент були складні погодні умови: туман і хмарність.

За уточненими даними на борту літака перебувало 28 осіб: шість членів екіпажу і 22 пасажири, з них двоє – неповнолітні.

Місцеві чиновники заявляють, що літак був технічно справний.

Наразі опублікували повний список усіх, хто знаходився на борту літака.

Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в екстрених службах, що літак міг впасти в море. За словами співрозмовника “Інтерфаксу”, біля узбережжя Камчатки в Охотському морі зафіксовано слабкий радіосигнал, який, можливо, видає радіомаяк бортових самописців Ан-26.

За фактом зникнення літака відкрили справу.