Про це поінформували в пресслужбі телеканалу “Україна 24”. Аналогічне повідомлення оприлюднила в Facebook директорка з комунікацій компанії “System Capital Management” Наталія Ємченко.

У повідомленнях зазначається, що Юлія Мендель “приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація”.

Наприкінці червня стало відомо, що це шоу, цілком присвячене деолігархізації, запускають телеканали “Україна” та “Україна 24”. Тоді зазначалося, що в центрі уваги щотижневої інформаційно-аналітичної програми буде лише тема деолігархізації, яку в анонсі назвали “найголовнішою реформою Зеленського”.

Мендель з’явиться у цій програмі як представник “президентського пулу” та “як постійний колумніст”.

“Події розвиваються, і ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми “Велика деолігархізація”, яка виходить в ефір щосуботи о 22:00 на “Україна24” і щопонеділка о 0:10 на “каналі “Україна”. В якості постійного колумніста до нас приєдналася Юлія Мендель, експрессекретар президента України Володимира Зеленського”, – зазначається в повідомленні каналу.

“Дебютну відеоколонку” Мендель для “Великої деолігархізації” можна буде побачити в ефірі вже сьогодні, 17 липня (о 22:00).

Як відомо, деолігархізація – це одна з ключових тем, яку просуває Банкова. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради “закон про олігархів”, який уже був ухвалений у першому читанні.

Проте влада досі не розкриває, хто може потрапити до списку “олігархів”.

Так, секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що при розробленні “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.