Учора ввечері, 21 травня, під час прем'єри стрічки режисера Джаста Філіппота "Кислота" на Каннському кінофестивалі невідома жінка, одягнена в сукню кольорів українського прапора, облила себе штучною кров'ю на знак протесту проти війни, розв'язаної Росією.

Джерело: DailyMail.

Жінка з’явилася на червоній доріжці одягнена у сукню жовто-блакитного кольору. Позуючи перед камерами вона, здавалося, хотіла поправити свою сукню, проте несподівано для всіх витягла капсулу зі штучною кров’ю, підняла її над головою та розірвала.

На кінофестивалі у Каннах дівчина, одягнена в сукню у кольорах українського прапора, облила себе бутафорською кров’ю. Сталося це на сходах Палацу фестивалів під час показу фільму “Кислота“. pic.twitter.com/AFCGMOKjzp — Букви (@Bykvu) May 22, 2023

Одразу після “драматичної демонстрації”, яку влаштувала протестувальниця на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, її відвели охоронці.

Як повідомляється, акція протесту мала на меті закликати світ підтримувати Україну.