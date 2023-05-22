Джерело: DailyMail.
Жінка з’явилася на червоній доріжці одягнена у сукню жовто-блакитного кольору. Позуючи перед камерами вона, здавалося, хотіла поправити свою сукню, проте несподівано для всіх витягла капсулу зі штучною кров’ю, підняла її над головою та розірвала.
На кінофестивалі у Каннах дівчина, одягнена в сукню у кольорах українського прапора, облила себе бутафорською кров’ю. Сталося це на сходах Палацу фестивалів під час показу фільму “Кислота“. pic.twitter.com/AFCGMOKjzp
— Букви (@Bykvu) May 22, 2023
Одразу після “драматичної демонстрації”, яку влаштувала протестувальниця на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, її відвели охоронці.
Як повідомляється, акція протесту мала на меті закликати світ підтримувати Україну.
- Берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.
- Американська зірка Шерон Стоун обрала синьо-жовтий одяг для виходу на червону доріжку 75-го Каннського кінофестивалю. У такий спосіб акторка висловила свою підтримку Україні.
- Американська виконавиця Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором у руках. Синьо-жовтий стяг їй передала українська співачка Jerry Heil.