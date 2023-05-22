Джерело: DailyMail.

Жінка з’явилася на червоній доріжці одягнена у сукню жовто-блакитного кольору. Позуючи перед камерами вона, здавалося, хотіла поправити свою сукню, проте несподівано для всіх витягла капсулу зі штучною кров’ю, підняла її над головою та розірвала.

Одразу після “драматичної демонстрації”, яку влаштувала протестувальниця на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, її відвели охоронці.

Як повідомляється, акція протесту мала на меті закликати світ підтримувати Україну.