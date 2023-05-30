Джерело: Держкіно.
Одразу після показу фільмів з офіційної секції розмова продовжилася у форматі “питання — відповідь” з режисерами та режисерками представлених фільмів. Найбільше запитань отримали постановники фільму “Як це було” про персоналізацію історії та труднощі знімання кіно зараз в Україні.
Частина аудиторії була дуже зворушена після перегляду фільму, тому з подякою підходила до режисерів, щоб висловити своє захоплення стійкістю українського народу.
За сюжетом, Лера майже рік живе в Берліні після початку повномасштабної війни Росії проти України. Лера не почувається добре в Берліні й ухвалює імпульсивне рішення поїхати до Києва вперше за весь час війни. Дорогою до Києва вона дізнається, що її родина не в українській столиці та приїде лише наступного дня.
Тому героїня зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить день, як колись до війни. Вранці Лера зустрічає свою маму і сестру, і нарешті відчуває себе вдома. Але все ще сумнівається, чи залишиться вона у Києві, чи поїде назад у Берлін.
Знімання проходили у Києві та Берліні в січні 2023 року. Фільм створено та профінансовано продакшном “Exa studio”. Виробництво: Україна та Польща.
Довідково. Ролі у фільмі виконали Валерія Березовська, Кирило Земляний. Автори сценарію та режисери — Анастасія Солоневич та Дам’ян Коцур. Продюсер фільму — Піотр Стечек.
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