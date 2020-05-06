Кількість нових користувачів і власників платної підписки в популярному додатку для знайомств Tinder скоротилося під час карантину.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У вівторок, 5 травня, компанія Match Group Inc, яка володіє популярним додатком для знайомств Tinder, повідомила, що її доходи в першому кварталі 2020 року виявилися нижчими, аніж прогнозували на Уолл-стріт.

Виручка компанії виросла на 17% в порівнянні з минулим роком і досягла 544,6 млн. Однак за прогнозами аналітиків, доходи Match Group Inc в першому кварталі мали бути на 300 тисяч доларів більшими.

У компанії зазначили, що під час глобального карантину все менше людей стали реєструватися в Tinder. Особливо явно ця тенденція простежується в Європі, зокрема — Італії та Іспанії. Також скоротилося число користувачів, які заплатили за преміальні функції в додатку. Протягом 1 кварталу Tinder отримав 100 тисяч нових передплатників, що є найнижчим показником за рік.

Варто зазначити, що прибутки акціонерів Match Group, незважаючи на карантин і пандемію, зросли. Так минулого року активи компанії коштували 42 цента за акцію або $123 млн. Сьогодні їхня вартість — $160,4 млн, або 55 центів за акцію.