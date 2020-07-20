На кар'єрах в Київській та Дніпропетровській областях трьох людей на смерть засипало піском.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

У понеділок, 20 липня, на кар’єрах в двох областях України відбулися трагічні випадки — людей засипало піском. В результаті загинули двоє дорослих і дитина.

Перший випадок стався після полудня на стихійному кар’єрі біля села Комісарівка в П’ятихатському районі Дніпропетровської області: піщаною масою засипало чоловіка і підлітка, обидва загинули.

“Під час набирання піску для господарських робіт стався зсув піщаної маси у стихійному місцевому кар’єрі. Внаслідок події засипало чоловіка та дитину.. […] О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 – вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження”, — йдеться в повідомленні.

В цей же день близько 13:30 годин в Володарському районі Київської області на несанкціонованому кар’єрі в селі Тадіївка піском засипало трьох дорослих, які копали пісок.

“Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар’єрі, в результаті чого трапився зсув. Двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу. В результаті проведення пошукових робіт рятувальниками було знайдено та вилучено тіло загиблого чоловіка 1972 року народження”, — зазначили в МВС.