У селищі Золочів (Харківська область) через обвал ґрунту групу дітей засипало піском. В результаті загинули дівчинка.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 15 годин 6 травня. Прибулі на місце правоохоронці з’ясували, що біля піщаного кар’єра знаходилася група дітей (9, 8 і 5 років), які грали в супроводі дорослих.

У якийсь момент стався обвал грунту, дітей засипало піском. Дістати живими вдалося тільки двох.

“Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Не зважаючи на вжиття реанімаційних заходів дитину врятувати не вдалося”, — зазначили в главку.

Те, що відбулося, кваліфікували як нещасний випадок (п.2 ч.2 ст. 115 ККУ). Всі обставини трагедії встановлюються.