Президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським наголосив, що розуміння того, що поставлене на карту, об'єднало цивілізований світ.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Президент США наголосив, що ніколи не пам’ятає, коли б Захід був більш об’єднаним, аніж зараз. Усвідомлення загрози змусило акумулювати свої сили та солідарність:

“Я ніколи не бачив, щоб НАТО і Європейський Союз були більш об’єднаними з будь-якого питання, і я не бачу жодних ознак змін. Ми всі знаємо, що поставлено на карту, сама ідея суверенітету, статут ООН”.

Також Джо Байден наголосив, що попри очікування президента РФ Володимира Путіна послабити НАТО, він добився протилежного ефекту – зміцнив Альянс і об’єднав Європу.

“Він створив більш об’єднану Європу… Я дуже добре відчуваю солідарність у підтримці України”, – переконаний президент США.