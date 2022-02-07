Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок сьогодні відправиться до України з дводенним візитом. Це буде вже другий візит німецької міністерки до Києва менш як за місяць.

Про це інформує німецьке видання DW.

Перед від’їздом до України Анналена Бербок підкреслила, що важливо продовжувати пошуки дипломатичного розв’язання ситуації. Водночас німецька міністерка вважає, що це завдання буде нелегким.

“Дивлячись на те, як розвивається ситуація між Україною та Росією можна зрозуміти, що все не так просто”, – розповіла міністерка закордонних справ ФРН.

За її словами, спостерігаючи за тим, як Росія продовжує розміщувати свої війська вздовж кордону України та займається провокаціями, стає очевидно – на карту поставлено не що інше, як мир у Європі.

Анналена Бербок зазначила, що позиція Німеччини у питанні України залишається чіткою – підтримка територіальної цілісності та українського народу. Вона додала, що подальша агресія Росії не залишиться без відповідної реакції Заходу.

“Ми спільно – Євросоюз, НАТО та G7 – дамо жорстку відповідь конкретними заходами”, – підкреслила Бербок.

Німецька міністерка додала, що вона приємна вражена тим, як українці діють у “вибухонебезпечній ситуації”. Анналена Бербок заявила, що українцям доводиться жити у постійному страху не вбачаючи ніяких перспектив. А найголовніше – що це все відбувається у центрі Європи, зауважила Бербок.

Анналена Бербок повідомила, що цього разу її візит до України передбачає не тільки перемовини з офіційними особами у Києві, а й поїздку на лінію розмежування на Донбасі. Німецька міністерка хоче поспілкуватись з місцевими жителями аби з перших уст дізнатись про досвід, враження та проблеми людей.

Під час візиту до Києва Бербок відвідає меморіал жертвам Голодомору в Україні та військовий шпиталь, який Німеччина підтримує фінансово.