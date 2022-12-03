В Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій, внаслідок вибуху вони загинули.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Відтак, 2 грудня до відділення поліції Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі “ВАЗ 2106” та зв’язок з ними зник.

Згодом співробітники поліції встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули на місці.

За даними Нацполіції, територія, де стався інцидент, протягом кількох місяців перебувала під контролем російських загарбників.

“Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”, – йдеться у повідомленні Національної поліції у Харківській області.

Зазначимо, що нещодавно у Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік.

За даними ДСНС, автомобіль “Ford” наїхав на протитанкову міну на польовій дорозі поблизу села Борозенське Бериславського району. Через це стався вибух з подальшим загорянням транспортного засобу. Внаслідок цього, окрім загиблого чоловіка, 39-річний громадянин отримав незначні ушкодження, проте від шпиталізації відмовився. На місці працювали рятувальники та піротехніки ДСНС, які виявили там ще декілька протитанкових мін.