У Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці, внаслідок чого чоловік загинув на місці, а жінка отримала травми.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 грудня у селі Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій.

Внаслідок інциденту 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, зараз вона перебуває у лікарні.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Гракове Чугуївського району Харківської області на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Харківщині окупанти замінували великі площі територій, процес розмінування триває щодня. Лише з вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Він також сповістив, що у селі Гракове Чугуївського району на міні підірвався 32-річний працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, у тяжкому стані його шпиталізували до лікарні.

Варто зазначити, що Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження вибухових пристроїв, щоб допомогти очистити мінні поля та зробити безпечними звільнені території, будинки цивільного населення та інфраструктуру.

За даними міноборони Великої Британії, VALLON можуть допомогти військам долати мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Ці металошукачі допоможуть забезпечити очищення цивільної інфраструктури і будинків від вибухонебезпечних предметів, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

Комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів призначені для знешкодження нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Це обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів є одним з найновіших серед широкого спектра обладнання, яке Велика Британія передала Україні для підтримки її боротьби проти незаконного широкомасштабного вторгнення РФ.