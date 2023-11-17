На Харківщині через обстріл пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів обленерго, а саме пошкоджено стіни й вибито вікна. Постраждалих немає.

За добу енергетики заживили 950 споживачів.

Наразі без світла залишаються понад 17,6 тис. споживачів. У Херсоні через атаки росіян знеструмлено понад 28 тис. споживачів. Також понад 700 абонентів залишаються знеструмленими через затоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС. В області за минулу добу через обстріл без світла залишилися майже 3 тис. споживачів.