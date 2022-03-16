Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Водночас члени молодіжного крила партії мали підготуватися до захоплення влади, яке, за словами депутата, підтримуватиме російська армія.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Варто зазначити, що у Солоницівській селищній раді є лише один депутат від ОПЗЖ. Ймовірно, підозрюваним є Андрій Лазуренко.
- Нагадаємо, що вчора працівники Державного бюро розслідувань обшукали народних депутатів від фракції ОПЗЖ, котрі планували незаконно перетнути державний кордон України та вилучили у них зброю.
- Також Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які встановлюють кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією.