На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, внаслідок чого отримали поранення.

Про це інформує поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, 26 січня до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі.

Під час слідства, поліціянти встановили, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки й боєприпас здетонував.

Внаслідок вибуху чоловіки отримали тілесні ушкодження, після чого постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Правоохоронці закликали громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися лише асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів: “Та близько 30% території країни ще потребують розмінування”, — йдеться в повідомленні.

Через замінування в Україні все частіше стаються інциденти, коли люди зазнають поранень чи гинуть внаслідок зіткнення з мінами. Відтак, 21 січня 2023 року у Миколаївській області внаслідок підриву авто на міні постраждали люди, серед них — немовля. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих — немовля віком 3 тижні.