Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора зізнався, що сам "домовився" з російськими окупантами про передачу влади в місті. Його обрали у 2020-му від проросійської партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє пресслужба Куп’янської міської ради.

За його словами, вранці на телефон чергової частини нібито надійшов дзвінок від командира батальйону бойовиків РФ з пропозицією переговорів. Інакше місто “штурмуватимуть з усіма наслідками”.

“Ми обговорили дії військових, які мають на меті зайти до міста, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. І вони переконали мене в тому, що це ніяк не позначиться на життєдіяльності міста: працюватимуть школи, садки, лікарні, продовольчі магазини, перевезення, буде лад у місті”, – заявив Мацегора.

Водночас Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Мацегори за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

“Представник влади перейшов на бік країни-агресора – Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – наголосили прокурори.

Своєю чергою, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що наразі ситуацію з’ясовують.