Про це повідомляє пресслужба Куп’янської міської ради.
За його словами, вранці на телефон чергової частини нібито надійшов дзвінок від командира батальйону бойовиків РФ з пропозицією переговорів. Інакше місто “штурмуватимуть з усіма наслідками”.
“Ми обговорили дії військових, які мають на меті зайти до міста, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. І вони переконали мене в тому, що це ніяк не позначиться на життєдіяльності міста: працюватимуть школи, садки, лікарні, продовольчі магазини, перевезення, буде лад у місті”, – заявив Мацегора.
Водночас Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Мацегори за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).
“Представник влади перейшов на бік країни-агресора – Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – наголосили прокурори.
Своєю чергою, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що наразі ситуацію з’ясовують.
- Нагадаємо, злочинні дії російських загарбників станом на 27 лютого призвели до загибелі 352 мирних людей. Зокрема, 14 дітей.
- Нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой довжиною до 5 км перебуває в дорозі, що прямує до столиці.