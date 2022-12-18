Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у селі Гракове Чугуївського району Харківської області на міні підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС. Він зараз у лікарні, стан тяжкий.

Про це Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Синєгубов повідомив, що на Харківщині окупанти замінували великі площі територій, процес розмінування триває щодня. Лише з вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Очільник ОВА подякував піротехнікам за їх роботу. Він також сповістив, що у селі Гракове Чугуївського району на міні підірвався 32-річний працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, у тяжкому стані він був госпіталізований до лікарні.

В області окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна тощо.

На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Про постраждалих інформації не надходило.