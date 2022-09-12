Нацгвардійці знищили ворожий літак, а також взяли у полон до десятка військовослужбовців російських окупаційних військ поблизу Куп’янська.

Про це повідомляє пресслужба Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Гвардійський розрахунок ПЗРК Stinger знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника.

Відтак знищено дві вантажівки “Урал”, два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. Також вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів.

Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли у полон сім окупантів. У такий спосіб українські захисники поповнили так званий “обмінний фонд”.

Крім того, гвардійці, захопили два БТР-80 противника у справному стані і подякували керівництву окупантів за своєрідний “адресний ленд-ліз” для свого підрозділу.