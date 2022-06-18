Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи в області пролунали близько 18:00.
За інформацією Синєгубова, окупанти декількома ракетами поцілили у газопереробне підприємство на Ізюмщині.
Окрім цього, внаслідок “прильотів” пошкоджено і декілька приватних будинків.
“Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу”, – написав Синєгубов.
Він резюмував, що детальнішу інформацію щодо обстрілу газопереробного підприємства повідомить згодом.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракети влучили по Інгулецькому району міста.
- Також у ніч на 18 червня над Одеською областю було збито дві ракети російських окупантів.
- Окрім цього, 18 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ. В об’єкт влучило від 6 до 8 ракет.