Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в області пролунали близько 18:00.

За інформацією Синєгубова, окупанти декількома ракетами поцілили у газопереробне підприємство на Ізюмщині.

Окрім цього, внаслідок “прильотів” пошкоджено і декілька приватних будинків.

“Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу”, – написав Синєгубов.

Він резюмував, що детальнішу інформацію щодо обстрілу газопереробного підприємства повідомить згодом.