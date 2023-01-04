Під час розмінування звільненої від російських військ території в Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Тернопільській області підполковник Сергій Гоцуляк.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

“Сьогодні, 4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що життя Сергія Гоцуляка обірвалось у віці 42 років.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування. За даними МВС, наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів: “Та близько 30% території країни ще потребують розмінування.

Тим часом кількість людей, які займаються розмінуванням територій України, зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.

“Безперечно, кількість людей, які займаються розмінуванням, – зросла. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року значно збільшиться. Сьогодні фахівці з Національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування: житлових об’єктів, об’єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей”, – розповів очільник МВС Денис Монастирський.

А також зазначив, що влітку цього року уряд України вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує долучити до розмінування ще 500 осіб.

За словами Дениса Монастирського, Україна потребує машин для механізованого розмінування. Він повідомив, що піротехніки вже отримали таку від UNITED24, також техніка очікується від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади.