Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Жертвою поліціянтів став чоловік, який прямував з Росії до Києва. Поліціянти перестріли його на автостанції в Харкові.
За версією слідства, співробітники поліції вимагали у чоловіка гроші та погрожували йому затриманням та притягненням до адміністративної відповідальності за фактами порушення правил карантину, незаконного перетинання кордону України та порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території України.
Щоб передати поліціянтам жаданий хабар, чоловікові довелось взяти гроші в борг. Він передав правоохоронця 200 євро та 5 тисяч гривень.
30 вересня поліціянтам повідомили про підозру за фактом одержання хабаря (за змовою та вимаганням).
Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Дії поліціянтів кваліфіковано ч. 3 ст. 368 КК України.
Наразі ще вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад та встановлюються інші співучасники кримінального правопорушення.
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