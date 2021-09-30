У Харківській області двом поліціянтам повідомили про підозру за те, що вони вимагали гроші в чоловіка і змусили його взяти гроші в борг.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Жертвою поліціянтів став чоловік, який прямував з Росії до Києва. Поліціянти перестріли його на автостанції в Харкові.

За версією слідства, співробітники поліції вимагали у чоловіка гроші та погрожували йому затриманням та притягненням до адміністративної відповідальності за фактами порушення правил карантину, незаконного перетинання кордону України та порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території України.

Щоб передати поліціянтам жаданий хабар, чоловікові довелось взяти гроші в борг. Він передав правоохоронця 200 євро та 5 тисяч гривень.

30 вересня поліціянтам повідомили про підозру за фактом одержання хабаря (за змовою та вимаганням).

Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Дії поліціянтів кваліфіковано ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі ще вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад та встановлюються інші співучасники кримінального правопорушення.