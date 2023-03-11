Про це інформує пресслужба СБУ.
Зловмисником виявився місцевий мешканець, який після захоплення російськими загарбниками частини регіону почав співпрацювати з окупантами.
Завдяки цьому його призначили “виконувачем обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій” окупаційної адміністрації РФ.
Під час свого перебування на цій посаді він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.
Для цього зрадник використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі. Таким чином росіяни поширювали серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач російських пропагандистів.
За даними правоохоронців, крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників.
Зараз триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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