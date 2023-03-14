Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, мешканка селища Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику Збройних сил РФ інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог використовував для завдання ударів по Куп’янському району.
Правоохоронці затримали жінку. Зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час обшуку за місцем проживання зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.
Відтак, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ викрили ще 14 освітян-колаборантів, що допомагають русифікувати школи в Маріуполі та Генічеську
Серед колаборантів – керівники створених російськими загарбниками “відділів освіти”, а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та вищих навчальних закладів.
Зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю “Новокаховської школи № 1”, котра за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська усе майно навчальних закладів. Водночас у Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого “відділу освіти” так званої “ДНР”.
У пресслужбі СБУ зауважили, що, перебуваючи на “посаді”, жінка вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес “за російськими підручниками”.
Окрім цього, ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка передає росіянам адреси помешкань сімей учасників руху опору. Також співробітники СБУ викрили “декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР”.
Разом з іншими “педагогами” вони організували зокрема знищення українських підручників у закладі.
Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
- Правоохоронці повідомили про підозру екскерівникам державного підприємства “Антонов”, чиї злочинні дії призвели до тимчасового захоплення росіянами стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 “Мрія”.
- Служба безпеки України зібрала докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. За вказівками росіян чоловік здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони.
- Слідчі СБУ затримали радника мера Очакова Миколаївської області, який виявився російським агентом. За дорученням спецслужб він намагався завербувати очільника міста.