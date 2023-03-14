У Харківській області правоохоронці викрили жінку, яка інформувала російських загарбників про переміщення українських військових.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканка селища Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику Збройних сил РФ інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог використовував для завдання ударів по Куп’янському району.

Правоохоронці затримали жінку. Зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку за місцем проживання зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Відтак, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Зазначимо, що нещодавно співробітники СБУ викрили ще 14 освітян-колаборантів, що допомагають русифікувати школи в Маріуполі та Генічеську

Серед колаборантів – керівники створених російськими загарбниками “відділів освіти”, а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та вищих навчальних закладів.

Зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю “Новокаховської школи № 1”, котра за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська усе майно навчальних закладів. Водночас у Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого “відділу освіти” так званої “ДНР”.

У пресслужбі СБУ зауважили, що, перебуваючи на “посаді”, жінка вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес “за російськими підручниками”.

Окрім цього, ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка передає росіянам адреси помешкань сімей учасників руху опору. Також співробітники СБУ викрили “декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР”.

Разом з іншими “педагогами” вони організували зокрема знищення українських підручників у закладі.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.