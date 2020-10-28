Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Відомо, що об 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції в селі Березівське стався вибух природного газу. Задимлення склало близько 200 кв. метрів.
На місці вибуху працює слідчо-оперативна група і керівництво районного відділку поліції. Всі обставини з’ясовуються.
Фото: Нацполіція
За даними місцевого Telegram-каналу “Харків 1654“, вибух частково зруйнував будівлю ГРП. Рятувальники розбирають завали. Також на місце вибуху прибули бригади центру медицини катастроф.
Деталей про стан постраждалих немає.
Фото: Харків 1654/Телеграм
- Раніше на Харківщині побили ексміністра Швайку. За цим фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
- У четвер, 14 жовтня, рятувальники проводили роботи у будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де 4 місяці тому стався вибух. Вони шукали в уламках мешканців постраждалих квартир їхні речі, аби повернути їх. В одній з квартир виявили зброю.