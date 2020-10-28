У середу, 28 жовтня, на газопереробній станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Відомо, що об 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції в селі Березівське стався вибух природного газу. Задимлення склало близько 200 кв. метрів.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група і керівництво районного відділку поліції. Всі обставини з’ясовуються.

Фото: Нацполіція

За даними місцевого Telegram-каналу “Харків 1654“, вибух частково зруйнував будівлю ГРП. Рятувальники розбирають завали. Також на місце вибуху прибули бригади центру медицини катастроф.

Деталей про стан постраждалих немає.

Фото: Харків 1654/Телеграм