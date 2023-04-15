У Харківській області реставрують Євангеліє початку XVIII століття, яке співробітники музею врятували під час тимчасової окупації російськими військами Ізюму.

Про це інформує пресслужба Харківської ОВА.

Під час окупації Ізюма співробітникам місцевого краєзнавчого музею вдалося врятувати Євангеліє, якому понад 300 років. Зараз фахівці Харківського відділу Національного науково-дослідного реставраційного центру України почали працювати над відновленням цієї унікальної пам’ятки періоду українського бароко.

Зазначається, що ще під час Другої світової війни це Євангеліє також переховували співробітники музею, закопавши в землі. А вже під час повномасштабного вторгнення РФ його сховали в самій будівлі музею.

За інформацією Департаменту культури і туризму ХОВА, краєзнавчий музей в Ізюмі значно постраждав від обстрілів РФ. У ньому вибиті вікна, пошкоджений дах, відсутнє світло та опалення.

“Внаслідок російської агресії було пошкоджено будівлю музею, що створило несприятливі умови для паперового блоку цінної пам’ятки. Після деокупації Ізюма Євангеліє було перевезено у більш сприятливі умови. Тому ухвалили рішення провести термінові консерваційно-реставраційні заходи, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися в книжковому блоці”, – повідомили в департаменті.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни росіяни вивезли з України десятки тисяч культурних цінностей, процес повернення може тривати роками. Про точну кількість таких предметів стане відомо лише згодом.

Станом на березень 2023 року тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які для доступні після деокупації. Нині мовиться про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду. У Мінкульті не знають, наскільки швидко будуть повернуті всі культурні цінності України.

“Навіть якщо ми точно знаємо, де знаходяться усі ці предмети, і якщо немає добровільного акта повернення, то такі процеси через судові розгляди можуть тривати дуже довго. Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття”, – пояснила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва.