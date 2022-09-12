Рішучі дії українських захисників на сході змусили росіян рятуватись відступом. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Про це йдеться у перехопленій розмові російського окупанта з дружиною, передає СБУ.

Росіянин скаржиться, що їм залишається тільки прощатися з рідними та плакати від безвиході.

“Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами, как хотите”, – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів, адже не залишається боєприпасів та зброї.

Його дружина заспокоює, що допомогу підвезуть, на що окупант безнадійно відповідає: “да х#й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й”.

Проте, зазначили в СБУ, розпач і стрес, від яких страждають загарбники, – це ніщо у порівнянні з наслідками війни і злочинами, від яких потерпають українці.