Про це йдеться у перехопленій розмові російського окупанта з дружиною, передає СБУ.
Росіянин скаржиться, що їм залишається тільки прощатися з рідними та плакати від безвиході.
“Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами, как хотите”, – розповідає російський військовий.
Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів, адже не залишається боєприпасів та зброї.
Його дружина заспокоює, що допомогу підвезуть, на що окупант безнадійно відповідає: “да х#й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й”.
Проте, зазначили в СБУ, розпач і стрес, від яких страждають загарбники, – це ніщо у порівнянні з наслідками війни і злочинами, від яких потерпають українці.
- З 24 лютого Збройні сили України ліквідували 52 950 одиниць живої сили ворога. Протягом останньої доби українські захисники знищили 300 окупантів.
- Триває двісті перша доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Протягом минулої доби, 11 вересня, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- ЗС РФ уже протягом двох тижнів намагаються побудувати наплавний міст через Дніпро, але через прицільні удари української артилерії все ще не здужають його завершити.