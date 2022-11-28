Під час тимчасової окупації на Харківщині росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Про це свідчать фотодокази і результати ДНК-експертизи, котрі отримали журналісти “Суспільного”.

Володимир зник у березні 2022 року в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Його батьки більш як пів року шукали свого єдиного сина. З’явилась інформація, що російські окупанти викрали його. Мама письменника, Олена, дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Пізніше вона дізналась, що Володимира нібито вивезли з України.

Після звільнення Ізюма українськими армійцями у місті виявили масове поховання. На початку вересня там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти, у цьому журналі, під номером 319, було вказано дані письменника.

Спочатку правоохоронці заперечили інформацію про поховання Вакуленка: 20 жовтня в етері національного телемарафону “Єдині новини” речник прокуратури Харківщини заявив, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Проте журналісти знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням, на ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Окрім цього, татуювання на руці загиблого схоже на те, що мав письменник. Нині факт загибелі письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко — дитячий письменник, поет та лауреат багатьох літературних премій. У нього залишився неповнолітній син, котрий має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже завжди був поряд із сином.