російсько-українська війна
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На Харківщині росіяни залишили техніку, що орієнтована артилерійський стиль ведення війни – британська розвідка

Російські військові відійшли з району на захід від річки Оскіл у Харківській області, відступивши в паніці та покинувши техніку, що орієнтована артилерійський стиль ведення війни.

Четвер, 15 вересня 2022, 09:21
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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Українські сили продовжують консолідувати свій контроль над щойно звільненими районами Харківської області.

Зазначається, що способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці.

Високовартісне обладнання, залишене російськими військами, включало засоби, необхідні для того, щоб уможливити російський артилерійський стиль ведення війни. Серед них принаймні один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.

Розвідники впевнені, що таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління.

Теги: Велика Британія, війна, розвідка, російська агресія, російсько-українська війна

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