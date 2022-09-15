На Харківщині росіяни залишили техніку, що орієнтована артилерійський стиль ведення війни – британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Українські сили продовжують консолідувати свій контроль над щойно звільненими районами Харківської області.
Зазначається, що способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці.
Високовартісне обладнання, залишене російськими військами, включало засоби, необхідні для того, щоб уможливити російський артилерійський стиль ведення війни. Серед них принаймні один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.
Розвідники впевнені, що таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Росія визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- Україна завчасно повідомила своїх західних союзників, що готує контрнаступ одразу на двох напрямках. Однак навіть знавши про плани ЗСУ, Захід був здивований швидкими успіхами українських військових на північному напрямку. За даними ЗМІ, навіть у Пентагоні не очікували, що наступ ЗСУ буде таким стрімким.