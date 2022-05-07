У ніч на 7 травня російські окупанти поцілили ракетою у Національний музей імені Григорія Сковороди, який розташований у селі Сковородинівка (Харківська область).

Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, російська ракета прямим влучанням потрапила у музей, унаслідок чого миттєво спалахнула пожежа. Вогонь охопив 280 кв. м.

Унаслідок ракетного обстрілу поранено 35-річного сина директора музею, який прийшов охороняти будівлю вночі. Чоловіка дістали з-під завалів музею. За інформацією медиків, у нього травма ноги.

За даними ДСНС у Харківській області, пожежа розпочала о 23:10 6 травня. Опівночі рятувальники локалізували вогонь, однак погасити пожежу вдалось лише о 8:05 у травня.

ДОВІДКА: музей ім. Григорія Сковороди – це маєток XVIII століття, у якому працював український філософ в останні роки свого життя. Поруч з маєтком Сковороду і поховали.