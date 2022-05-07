Про це повідомляє Суспільне.
Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, російська ракета прямим влучанням потрапила у музей, унаслідок чого миттєво спалахнула пожежа. Вогонь охопив 280 кв. м.
Унаслідок ракетного обстрілу поранено 35-річного сина директора музею, який прийшов охороняти будівлю вночі. Чоловіка дістали з-під завалів музею. За інформацією медиків, у нього травма ноги.
За даними ДСНС у Харківській області, пожежа розпочала о 23:10 6 травня. Опівночі рятувальники локалізували вогонь, однак погасити пожежу вдалось лише о 8:05 у травня.
ДОВІДКА: музей ім. Григорія Сковороди – це маєток XVIII століття, у якому працював український філософ в останні роки свого життя. Поруч з маєтком Сковороду і поховали.
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