Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед знайденого представниками СБУ – 60 повнокомплектних танкових двигунів, 26 керованих ракет класу “повітря-повітря” та велика кількість інших запчастин і комплектування. Загальна вартість знайденого – 200 мільйонів доларів.
Також СБУ з’ясувала, що “знахідки” були раніше викрадені з військових арсеналів, а напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з РФ. Наразі причетних до злочину встановили та вживають до них відповідних заходів.
- Нагадаємо, військові Сполучених Штатів постійно стежать за ядерним арсеналом Російської Федерації, оскільки війна в Україні триває і це робить ризик застосування російської ядерної зброї вищим, ніж будь-коли.
- До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент держави-терориста Володимир Путін оголосив, що планує провести “спеціальну воєнну операцію”, однією з так званих причин якої була “демілітарізація”. Та за 56 днів війни українські військові “отримали” від РФ більше техніки, ніж від будь-якої з країн-партнерів.