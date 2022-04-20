Співробітники Служби безпеки України викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки РФ у Харківській області. Всі "знахідки" вже передано на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед знайденого представниками СБУ – 60 повнокомплектних танкових двигунів, 26 керованих ракет класу “повітря-повітря” та велика кількість інших запчастин і комплектування. Загальна вартість знайденого – 200 мільйонів доларів.

Також СБУ з’ясувала, що “знахідки” були раніше викрадені з військових арсеналів, а напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з РФ. Наразі причетних до злочину встановили та вживають до них відповідних заходів.