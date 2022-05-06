Щодня проводяться спецоперації по всій Україні, аби захистити українців від впливу російського агресора. Зокрема На Харківщині Служба безпеуи України взяла у полон 11 ворожих снайперів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Полонені снайпери входили до так званої “ДНР” та обстрілювали позиції українських військових.

Також у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала диверсії в регіоні. До складу групи входило троє осіб, які були на зв’язку зі своїми російськими кураторами. Учасники ДРГ також здійснювали відеофіксацію ракетних ударів окупантів по стратегічним об’єктам.

У Житомирській області затримано агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних Сил України. Зловмисником виявився посадовець одного з оборонних об’єктів нашої держави. Крім цього, встановлено особу військового злочинця, який командував російським угрупованням під час силового захоплення Запорізької АЕС. Ним виявився заступник начальника головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Краснодарському краю. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

У Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Під час тимчасової окупації частини Конотопського району ці особи здійснювали матеріально-технічне забезпечення окупантів.

На Київщині встановлено місцеперебування та затримано ще двох колаборантів. За даними слідства, вони сприяли “розквартируванню” агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.