Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Полонені снайпери входили до так званої “ДНР” та обстрілювали позиції українських військових.
Також у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала диверсії в регіоні. До складу групи входило троє осіб, які були на зв’язку зі своїми російськими кураторами. Учасники ДРГ також здійснювали відеофіксацію ракетних ударів окупантів по стратегічним об’єктам.
У Житомирській області затримано агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних Сил України. Зловмисником виявився посадовець одного з оборонних об’єктів нашої держави. Крім цього, встановлено особу військового злочинця, який командував російським угрупованням під час силового захоплення Запорізької АЕС. Ним виявився заступник начальника головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Краснодарському краю. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
У Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Під час тимчасової окупації частини Конотопського району ці особи здійснювали матеріально-технічне забезпечення окупантів.
На Київщині встановлено місцеперебування та затримано ще двох колаборантів. За даними слідства, вони сприяли “розквартируванню” агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.
- Нагадаємо, що російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.
- Також Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.
- Зокрема працівники Служби безпеки України знешкодили ворожу диверсійну групу, яка планувала збити на території РФ чи Білорусі цивільний літак та звинуватити у цьому українців.