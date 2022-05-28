У Харківській області затримали державного зрадника, який здавав позиції українських військових. Він виявився проросійським "козаком".

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Харківській області.

Зазначається, що на Харківщині контррозвідка викрила громадянина України, який здавав позиції ЗСУ. Він входив до складу проросійської неофіційної “козацької” організації, члени якої мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують збройну агресію РФ в Україні.

Уточнюється, що підозрюваний через Telegram передавав інформацію щодо переміщень та місць дислокації українських військових. Також він передавав дані щодо вибухів у Харківській області однодумцям та російським спецслужбам.

Наразі чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру в держзраді. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.

Зауважується, що викриттям зрадника займалися співробітники регіонального управління СБУ за процесуального керівництва Прокуратури Харківщини.