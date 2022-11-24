На Харківщині залишаються проблеми з електроенергією через вчорашній масований ракетний удар РФ по енергооб'єктах України.

По це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, в області залишаються проблеми з електропостачанням через аварійні відімкнення.

Він додав. що роботи з відновлення електромереж тривають та наголосив, що світло у більшості споживачів Харківщини повинне з’явитись вже найближчим часом.

Також Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини поблизу лінії зіткнення.

Зокрема у м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

У с. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.