У Харківській області знайшли живою 2-річну Віолетту Мужечук, яка зникла 4 доби тому.

Джерело: начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

За його словами, сьогодні на пошуки Віолетти вийшло майже 100 осіб.

Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці.

“Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу. Дякую всім. Живи, дівчинко!”,- написав поліціянт.

Варто зауважити, що дівчинка зникла 23 травня. На подвір’ї домоволодіння у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком та пішла у невідомому напрямку. Після цього дівчинку декілька діб розшукували правоохоронці, волонтери та небайдужі мешканці.