За минулу добу, 29 грудня, на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло троє осіб. Окрім цього, ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що під час вчорашньої масованої ракетної атаки були зафіксовані прильоти по інфраструктурі Харкова та області.

“На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий”, – зазначив очільник Харківщини.

Він також повідомив, що протягом минулої доби окупанти з артилерії вели вогонь по населених пунктах області, які розташовані поруч з лінією зіткнення та російським кордоном в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

“На жаль, в Куп’янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік”, – додав він.

Синєгубов нагадав, що в області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

“Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості”, – додав він.