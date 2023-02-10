Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначив очільник області, сьогодні, орієнтовно о 10:30, унаслідок російського обстрілу було поранено семеро осіб.
Синєгубов уточнив, що окупанти поцілили у Харківському районі.
Він також додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані.
Трохи згодом Синєгубов уточнив, що унаслідок обстрілу поранення отримали восьмеро осіб.
Додамо, що під час сьогоднішнього російського обстрілу у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль.
Також окупанти вдарили по Хмельницькому. Частина міста залишилась без електропостачання.