Сьогодні, під час масованого ракетного обстрілу, у Харківській області було поранено восьмеро осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив очільник області, сьогодні, орієнтовно о 10:30, унаслідок російського обстрілу було поранено семеро осіб.

Синєгубов уточнив, що окупанти поцілили у Харківському районі.

Він також додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані.

Трохи згодом Синєгубов уточнив, що унаслідок обстрілу поранення отримали восьмеро осіб.

Додамо, що під час сьогоднішнього російського обстрілу у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль.

Також окупанти вдарили по Хмельницькому. Частина міста залишилась без електропостачання.