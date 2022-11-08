У Харківській області викрили настоятеля одного із храмів Української православної церкви Московського патріархату, який закликав місцеву релігійну громаду підтримувати російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району колаборант закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх “проповідях” виправдовував злочини агресора у широкомасштабній війні проти України.

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

За даними правоохоронців, для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду на території громади.

Однак, під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя. Зараз тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Зазначимо, що раніше в СБУ повідомили, що 33 священнослужителів УПЦ МП підозрюють у співпраці з російськими окупантами. У Службі безпеки України наголосили, що розуміють всі можливі загрози діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а тому ретельно відпрацьовують цей напрям.

За словами в.о. очільника СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито 23 кримінальних провадження щодо священнослужителів УПЦ МП, а ще 33 є підозрюваними – “від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах”.