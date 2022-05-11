Оперуповноважений Національної поліції у Харківській області через месенджер "зливав" інформацію російським окупантам.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Оперуповноважений Національної поліції у Харківській області був завербований співробітниками ФСБ Росії з початком повномасштабної військової агресії країни-окупанта. На вимогу російської спецслужби він передавав дані про українську військову техніку, розташування блокпостів та силових структур регіону.

Комунікація правоохоронця з окупантами здійснювалася за допомогою одного з інтернет-месенджерів.

Зазначається, що також в автівці працівника поліції було знайдено арсенал незареєстрованих боєприпасів.

Викрили колаборанта працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ.

Наразі оперуповноваженого підозрюють у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Йому може загрожувати 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення та конфіскація майна.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту.