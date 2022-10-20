У Харківській області повідомили про підозру жінці, яка наприкінці травня публічно підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканка селища міського типу Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні.

Жінка дала інтерв‘ю російському телеканалу “Звезда”, в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Прихильниця окупантів розповідала про те, як її дитину “задавили с этим украинским языком”.

Натомість після деокупації прихильниця “руського миру” швидко змінила свої погляди та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Відтак громадянці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації.

Також нещодавно Придніпровський районний суд Черкас засудив до 10 років ув’язнення Тетяну Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Згідно з матеріалами справи, на початку березня жінка надіслала своїй сестрі, яка проживає в Російській Федерації, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас.

Світлини обвинувачена супроводжувала підписами: “бомбонуть, щоб їх тут не було”. У подібних діях сторона обвинувачення вбачала ознаки злочину, визначеного статтею “Державна зрада”.

Крім того, колаборантка поширювала у забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст. У повідомленні зазначається, що на початку квітня жінку затримали. Відтоді вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі.