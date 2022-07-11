Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.
Загалом за добу рятувальники Харківщини здійснили 27 оперативних виїздів, із них на ліквідацію пожеж спричинених обстрілами — 11. З них 5 у Чугуївському, 5 в Ізюмському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, виробничі будівлі, автомобіль, сміттєзвалище та трава на відкритій території.
Також цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. 1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під’їзд будівлі, а з-під завалів співробітниками ДСНС врятували людину. Нею виявилася 86-річну жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. Жертв і постраждалих не було. Зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі в Основ’янському районі та в будівлю школи у Слобідському районі міста.
На Харківщині за добу було 11 пожеж унаслідок російських обстрілів, одна ракета влучила у багатоповерхівку // 10 фото
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