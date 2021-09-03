У Національному природному парку "Слобожанський", що на Харківщині, знайшли 9 мертвих свиней, інфікованих африканською чумою свиней (АЧС).

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

На Харківщині запроваджуються ряд заходів з метою локалізації африканської чуми свиней. Спалах хвороби зафіксовано 1 вересня в НПП «Слобожанський» Богодухівського району. Там було знайдено 9 померлих тварин.

Проби, відібрані у тварин, надіслали до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, де інфекція підтвердилася.

Керівник Харківської ОДА Олександр Скакун під час наради наголосив, що необхідно проводити всі заходи згідно з інструкцією з боротьби з АЧС:

“Цю ситуацію потрібно терміново взяти під контроль та унеможливити розповсюдження хвороби.Адже мова йде про національний природний парк “Слобожанський”, – сказав т.в.о. голови Харківської ОДА.

Заходи, які вводить ХОДА задля локалізації поширення африканської чуми:

Встановили тимчасові карантинні обмеження з африканської чуми свиней в епізоотичному вогнищі терміном на 72 години;

визначили межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої входять територія НПП «Слобожанський», частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради;

визначили межі тимчасової зони спостереження – радіусом 10 км – від зовнішніх меж зони захисту;

буде проведено облік всього свинопоголів’я в господарствах усіх форм власності в зоні захисту та спостереження;

вводять тимчасову заборону переміщення живих свиней з карантинних зон.

Нині поліція з’ясовує, за яких обставин свині інфікувалися африканською чумою.

Африканська чума свиней – гостроінфекційне вірусне захворювання свиней із високим рівнем смертності, зазначають в Держпродспоживслужбі. Лікування та ефективної вакцини для профілактики хвороби не існує. У випадку виявлення вогнища інфекції практикується поголівне знищення свиней, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 10 кілометрів від нього. Хворих свиней, та тих, які контактували з хворими тваринами, забивають. Трупи свиней спалюють. Для людини це захворювання не становить небезпеки.