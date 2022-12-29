На Харківщині зафіксовано влучання 4-х ракет – Синєгубов

Під час масованої ракетної атаки російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Зафіксовано 4 прильоти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, попередньо зафіксовано 4 прильоти. Ймовірно, ракетами типу С-300 окупанти вдарили по Немишлянському та Основ’янському районах.

“Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”, – написав він.

Синєгубов закликав мешканців Харківщини не покидали укриття, оскільки загроза ракетного удару триває.

Додамо, що про вибухи у Харкові повідомляв і мер міста Ігор Терехов. За його даними, окупанти, попередньо, поцілили у Слобідський район Харкова.