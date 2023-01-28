У Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих, які виявлені на деокупованих від російських загарбників територіях.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

За даними Нацполіції? в Україні щодня триває робота з ідентифікації тіл загиблих українців внаслідок широкомасштабної збройної агресії Росії.

Від початку роботи на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці.

У Нацполіції зауважили, що зазвичай лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих. Відтак, спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків.

Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

“Лише на Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях”, – зауважили у Нацполіції.

Зазначимо, що протягом 27 січня війська РФ масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Поранення отримав один цивільний.

Під ворожим вогнем укотре опинилися Харківський, Куп’янський та Чугуївський райони Харківщини. Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілів росіян у селі Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено будівлю ліцею. У селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

Також за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у селі Петропавлівка Чугуївського району внаслідок російських обстрілів поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окрім цього на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу було знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.