Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки виявила чергового колаборанта. Ним виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.
Обіймаючи посаду гендиректора місцевого молочно-консервного комбінату, він “перелаштував2 його роботу на користь країни-агресорки після захоплення частини області.
Для цього посадовець здійснив “перереєстрацію” акціонерного товариства у так званій “налоговой службе” окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.
Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.
На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали підозрюваного депутата у Куп’янську.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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