Служба безпеки України затримала на Харківщині депутата, який під час російської окупації одним із перших почав працювати з загарбниками і забезпечував їх продовольством.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки виявила чергового колаборанта. Ним виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

Обіймаючи посаду гендиректора місцевого молочно-консервного комбінату, він “перелаштував2 його роботу на користь країни-агресорки після захоплення частини області.

Для цього посадовець здійснив “перереєстрацію” акціонерного товариства у так званій “налоговой службе” окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали підозрюваного депутата у Куп’янську.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.