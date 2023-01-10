У звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, що допомагав російським загарбникам вивозити українське зерно до Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, колаборантом виявився колишній головний інженер “Куп’янського комбінату хлібопродуктів”, який під час захоплення частини регіону підтримав російських армійців. Щоб підтвердити свою відданість Росії, він силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників.

Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації. За це його призначили очільником створеного російськими загарбниками “государственного предприятия “Продовольственные ресурсы” у Куп’янську. На цій посаді він виконував завдання Кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до РФ.

Для цього зрадник уклав договір з іншим окупаційним органом – “Купянская железная дорога”, який постачав йому вагони для транспортування пшениці.

Під час слідства встановлено, що партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Однак, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували постачання.

За інформацією СБУ, після деокупації міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але правоохоронці встановили його місцеперебування й затримали.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що російські армійці вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.